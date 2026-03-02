Lavori nella galleria San Jachiddu rallentamenti e tempi di percorrenza triplicati tra Giostra e l' Annunziata

Da questa mattina, la galleria San Jachiddu, che collega i viali Giostra e Annunziata, è chiusa al traffico. In città si registrano già rallentamenti significativi e i tempi di percorrenza tra le due aree sono triplicati. La chiusura ha causato disagi agli automobilisti e alla viabilità locale, con code e congestioni che si sono subito fatte sentire.

Si fanno già sentire in città i primi effetti della chiusura della galleria San Jachiddu, che collega i viali Giostra e Annunziata. La struttura infatti da oggi fino al prossimo 6 marzo sarà chiusa temporaneamente in determinate fasce orarie, nello specifico dalle 9 alle 17. Una decisione che ha.