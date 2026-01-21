Tornano le Province in Friuli | c’è l’ok definitivo del Senato Calderoli | Ora l’elezione diretta anche nel resto d’Italia

Il Senato ha dato l’approvazione definitiva al ripristino delle Province in Friuli Venezia Giulia, che ora saranno chiamate “enti di area vasta”. Questi enti avranno organi eletti direttamente dai cittadini, ripristinando un livello di rappresentanza locale. Calderoli ha annunciato l’intenzione di estendere questa modalità di elezione diretta anche ad altre zone d’Italia, segnando un passo importante nel riordino amministrativo del paese.

A 10 anni dalla loro abolizione tornano in Friuli Venezia Giulia le Province, che adesso si chiameranno " enti di area vasta " i cui organi saranno eletti direttamente dai cittadini. Con 110 voti favorevoli, 50 contrari e 3 astensioni l'aula del Senato ha, infatti, approvato il disegno di legge costituzionale di riforma dello Statuto speciale della Regione. È il quarto e ultimo passaggio che dà il via libera definitivo alla legge, di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che modifica anche la disciplina del referendum confermativo sulla legge su forma di governo e sistema elettorale regionale (spetterà a una legge regionale ad hoc) e prevede un numero fisso di consiglieri regionali, cioè 49, e non più in base al numero dei residenti.

