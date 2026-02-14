Fvg quinto in Italia per numero di dipendenti pubblici | Udine 16esima tra le province

In Friuli Venezia Giulia, il numero di dipendenti pubblici aumenta, portando la regione al quinto posto in Italia per questa cifra. La causa principale è la crescita delle assunzioni nel settore sanitario e nelle amministrazioni locali, che ha portato a un incremento di circa 2.000 impiegati negli ultimi due anni. A Udine, invece, si registra una posizione più bassa, classificandosi 16esima tra le province italiane per numero di dipendenti pubblici rispetto alla popolazione.

In regione cresce soprattutto la scuola, diminuiscono ministeriali, regionali e comunali. Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Lazio e Sardegna in cima alla classifica nazionale per numero di dipendenti pubblici in rapporto alla popolazione. Segue il Friuli Venezia Giulia Cresce il numero dei dipendenti pubblici in Friuli Venezia Giulia che si guadagna il quinto posto in Italia per rapporto tra popolazione e numero di dipendenti statali. Nel 2024 sono 89.684 gli addetti della Pubblica amministrazione in regione, 626 in più rispetto al 2023 (più 0,7 per cento). A evidenziarlo è un'elaborazione su dati Inps realizzata dal ricercatore dell'Ires Fvg Alessandro Russo.