Furto da 400mila euro a scuola fermato 48enne per ricettazione

Un uomo di 48 anni, residente nella zona di Napoli, è stato arrestato con l’accusa di ricettazione dopo aver messo in vendita online dispositivi elettronici rubati da una scuola di San Giorgio a Cremano. L’indagine ha portato al suo fermo, mentre si cerca di capire se abbia avuto un ruolo diretto nel furto di circa 400mila euro di materiale. La polizia sta proseguendo le verifiche per chiarire la dinamica del colpo.

Tempo di lettura: 2 minuti Un 48enne, napoletano, è accusato di aver messo in vendita on line dispositivi elettronici provento di furto ai danni di una scuola di San Giorgio a Cremano (Napoli). Sottoposto a fermo sabato scorso in quanto gravemente indiziato di ricettazione, da questa mattina – all’esito della convalida del Gip – è agli arresti domiciliari. I fatti risalgono alla notte tra il 14 e il 15 marzo scorsi, quando da un istituto scolastico del comune vesuviano furono sottratti numerosi apparecchi elettronici, per un valore complessivo di circa 400mila euro. Gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno accertato che, su un noto sito di compravendita online, erano stati messi in vendita alcuni prodotti hi-tech corrispondenti a quelli asportati.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Furto da 400mila euro a scuola, fermato 48enne per ricettazione Venezia, maxi furto di scarpe da Prada: rubano 600 paia, colpo da 400mila euro(Adnkronos) – Ammonta ad almeno 400mila euro il bottino del furto allo stabilimento Prada di Arino di Dolo, in provincia di Venezia, avvenuto ieri... Ricettazione a Rimini, giovane fermato per ricettazione e incarcerato per altre pene accumulateUn arresto per ricettazione, questo il bilancio di un controllo della Polizia di Stato avvenuto a Rimini nella serata di sabato 21 febbraio. Temi più discussi: La banda dei furti nelle case. Scena muta con il giudice; Recuperato un furgone con refurtiva per 20 mila euro. Fatale il GPS; Colpo da oltre 400mila euro: cade l'accusa, scarcerato Giacomino chin d'oro; Lissone: si finge una conoscente, abbraccia un anziano e gli ruba il bracciale in oro. Prada, maxi furto da 400 mila euro allo stabilimento a Venezia: rubate centinaia di scarpe, ad agire un commando di 7 personeUn colpo studiato fin nei minimi dettagli, per un bottino da diverse centinaia di migliaia di euro sotto forma di scarpe di Prada. Stamattina alle 4 un furgone usato come ariete ha sfondato ... ilmattino.it Maxi furto da 600 mila euro in malga: in manette padre e figlio brescianiColpo avvenuto un anno fa in Val di Non. I carabinieri hanno sequestrato contanti e attrezzi da scasso. Indagini ancora aperte per individuare possibili complici. quibrescia.it Montecchio Maggiore, furto di abiti da 700 euro: denunciato 28enne x.com Alassio, doppio furto in villa: bottino da decine di migliaia di euro - facebook.com facebook