Vicini in allerta | come fermare i furti con il Controllo del Vicinato

Un aumento di furti nelle zone residenziali di Varese ha portato i cittadini a organizzarsi con il Controllo del Vicinato. Questa proposta nasce dalla richiesta di maggiore sicurezza e coinvolge i residenti che sorvegliano le loro vie. Le persone si scambiano informazioni e si aiutano a monitorare le attività sospette. Molti abitanti si riuniscono regolarmente per pianificare strategie di prevenzione. La collaborazione tra vicini si intensifica in modo concreto.

In provincia di Varese, un’iniziativa sta rivoluzionando il concetto di sicurezza urbana: il Controllo del Vicinato. Non si tratta semplicemente di un sistema di allarme, ma di una riscoperta del senso di comunità che può fare la differenza contro i furti. Alfonso Castellone, comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona e vicepresidente dell’Associazione Controllo del Vicinato, spiega come questa pratica, nata a Caronno Pertusella nel 2009, stia cambiando il modo in cui i cittadini affrontano la criminalità. L’idea è semplice ma efficace: creare reti di relazioni tra vicini di casa per vigilare insieme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tolentino fronteggia i furti con un nuovo protocollo di controllo del vicinato e collaborazione con la prefettura.Tolentino si prepara a combattere i furti con un nuovo sistema di controllo del vicinato.

