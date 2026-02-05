San Giovanni Teatino più sicura | al via l' iter per l’istituzione del controllo di vicinato

Mercoledì 4 febbraio, a San Giovanni Teatino si sono riuniti i rappresentanti delle forze dell’ordine e il sindaco Giorgio Di Clemente. Durante l’incontro in prefettura, hanno deciso di avviare le procedure per istituire il controllo di vicinato nel paese. La misura punta a rendere il quartiere più sicuro, coinvolgendo i cittadini e rafforzando la presenza delle forze dell’ordine. Ora si attende il via libera ufficiale per mettere in pratica questa iniziativa.

Mercoledì 4 febbraio, nel corso dell'ultima riunione in prefettura del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto D'Agostino è stata esaminata l'istanza del sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, tesa all'istituzione del controllo di vicinato.

