Caos in centro | furti inseguimento tra la gente e agenti aggrediti arrestato 27enne

Nel cuore della città, un uomo di 27 anni ha scatenato il caos dopo aver tentato di rubare in vari negozi, causando anche danni a un’auto della polizia. La sua azione ha portato a un inseguimento tra la folla e gli agenti, che sono stati anche aggrediti durante il tentativo di bloccarlo. Il giovane, marocchino e già conosciuto dalle forze dell’ordine, era stato arrestato di nuovo solo il giorno prima per un episodio simile. Questa sera, la sua presenza ha provocato un clima di tensione e confusione tra i cittadini presenti in centro.

Prima i furti in un supermercato e a un musicista di strada, poi l'aggressione agli agenti e il danneggiamento di una volante Una serie di piccoli furti e culminati nel danneggiamento di un'auto di servizio. Un cittadino marocchino di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine e arrestato anche il giorno precedente per un episodio analogo, è stato arrestato dalla polizia. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. È inoltre indagato in stato di libertà per tentato furto aggravato. Tutto è iniziato intorno alle 17:20 in via IV Novembre, dove due agenti della squadra mobile, in abiti civili, sono stati avvicinati dal commesso di un supermercato che ha segnalato un uomo appena uscito dopo aver sottratto alcune merendine e confezioni di frutta secca.

Bologna, 13 febbraio 2026 – Un 27enne è stato arrestato dopo aver aggredito gli agenti di polizia che lo inseguivano tra la folla, subito dopo aver messo a segno una serie di furti in centro.

Durante un episodio di rissa su un autobus a Genova, due agenti sono stati aggrediti con calci e pugni.

