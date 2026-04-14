Furbo o pazzo? Gli americani si interrogano sulla salute di The Donald Ira di cristiani e Maga | Non tocchi la Chiesa E c' è chi invoca il 25esimo emendamento

Negli Stati Uniti, la salute mentale di Donald Trump diventa oggetto di discussione pubblica, con alcuni che sollevano dubbi sul suo equilibrio psicologico. La sua retorica e i comportamenti recenti hanno suscitato reazioni tra cristiani e militanti repubblicani, che chiedono attenzione alla sua condizione. Nel frattempo, ci sono anche richiami al 25esimo emendamento, mentre l’attenzione si concentra su come le sue azioni possano influenzare l’opinione degli elettori e il panorama politico.

Donald Trump agita i cristiani e i repubblicani d’America, e preoccupa gli elettori. Il suo comportamento e la sua retorica alimentano il dibattito sul suo equilibrio psichico, sulla possibilità che sia «furbo come una volpe» oppure «soltanto pazzo». Un’ipotesi quest’ultima che innervosisce non poco, visti i tempi di guerra che The Donald presiede. Non è la prima volta che la salute mentale di un presidente finisce al microscopio. Qualche anno fa era accaduto a Joe Biden dopo il disastroso dibattito proprio contro Trump. Prima ancora Abraham Lincoln aveva sofferto di depressione e Ronald Reagan, nel finire della sua presidenza, sembrava accusare le difficoltà del principio di Alzheimer ammesso anni dopo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Furbo o pazzo? Gli americani si interrogano sulla salute di The Donald. Ira di cristiani e Maga: "Non tocchi la Chiesa". E c'è chi invoca il 25esimo emendamento Il Nyt e la salute mentale di Donald Trump: «Furbo come una volpe o pazzo?»Furbo come una volpe o semplicemente pazzo? Il comportamento di Donald Trump negli ultimi tempi continua ad alimentare il dibattito sul dualismo che... Leggi anche: «Donald Trump è pazzo, bisogna mandarlo via»: tanti democratici (ma non solo) invocano il 25esimo emendamento per fermare il Presidente americano