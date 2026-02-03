Marilyn Monroe | mostre segreti e colori le celebrazioni per i cento anni

Marilyn Monroe compie cento anni e il mondo si prepara a festeggiarla. Da oggi, in diverse città si aprono mostre e iniziative per ricordare la diva, tra foto inedite, segreti svelati e colori vivaci. L’obiettivo è far rivivere la sua immagine e il suo fascino, che ancora oggi attirano appassionati e curiosi. Il primo giugno sarà il giorno clou, con eventi dedicati per rendere omaggio a una stella che non si spegne mai.

Cento anni dalla nascita di una stella che non smette di brillare Il primo giugno il mondo renderà omaggio a. Il primo giugno il mondo renderà omaggio a Norma Jeane Mortenson, la donna che trasformò le proprie fragilità in un'icona immortale. Se fosse ancora tra noi, Marilyn Monroe spegnerebbe cento candeline. Hollywood si prepara a un anno di celebrazioni senza precedenti, trasformando il centenario della diva in un evento globale che mescola sapientemente la cronaca cinematografica con il costume contemporaneo. La leggenda ebbe inizio quando il talent scout Ben Lyon scorse in una giovanissima modella ventenne quel "quid" capace di bucare lo schermo per sempre.

