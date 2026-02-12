Se ne va Terremoto nel PD lascia un pezzo da novanta | brutto colpo per Elly Schlein

Il Partito Democratico perde un suo pezzo importante. Dopo il congresso che ha portato Elly Schlein alla guida, le tensioni interne esplodono e rischiano di dividere il partito. Un colpo duro per la segretaria, che si trova a gestire una crisi interna che si fa sempre più difficile da contenere.

Il Partito Democratico attraversa una delle fasi più delicate della sua storia recente. Le tensioni interne, mai del tutto sopite dopo il congresso che ha portato Elly Schlein alla guida del partito, stanno ora emergendo con forza, aprendo crepe sempre più visibili tra l’ala riformista e la segreteria. A rendere plastica la frattura è stata la decisione di Elisabetta Gualmini, europarlamentare dem, che ha annunciato la sua uscita con una scelta definita “sofferta ma convinta”, maturata dopo mesi di distanza crescente dalla linea politica imposta dalla leader. >> Patrizia De Blanck, la figlia Giada distrutta: è successo al funerale L’addio di Gualmini non è soltanto un passaggio individuale ma un segnale politico pesante.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Partito Democratico

In Europa, il Partito Democratico perde un suo rappresentante di peso.

Nei corridoi della politica italiana si fa strada una novità che fa discutere.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Partito Democratico

Argomenti discussi: Febbraio 1971, 55 anni fa il terremoto che devastò il cuore di Tuscania; ? La terra trema nel Bresciano: lieve scossa di terremoto - BresciaToday; Il terremoto Vannacci sulla Lega, l'Iran tra droni e negoziati, le garanzie per l'Ucraina; Fieste de Patrie nei luoghi del sisma: Montenars e Artegna sedi principali.

Terremoto Stellantis, Tavares se ne va! John Elkann interviene, le dichiarazioniCarlos Tavares si è dimesso. L'amministratore delegato del Gruppo Stellantis ha rassegnato le proprie dimissioni al consiglio di amministrazione presieduto da John Elkann. Ad annunciarlo è la stessa ... tuttosport.com

Addio ufficiale, il capitano se ne va: terremoto nel campionato italianoIl calcio a volte regala delle storie di campo meravigliose, storie fatte di amore, passione per i colori del club e un attaccamento quasi viscerale alla società e ai tifosi. Ormai è quasi diventato ... calciomercato.it

ELLY SCHLEIN IN PUGLIA PER IL REFERENDUM A Bari arriva Elly Schlein per una grande mobilitazione sul referendum sulla giustizia. Domenica 15 febbraio Ore 11.00 AncheCinema (Corso Italia 112, 70123 Bari) Interverrà anche il Presidente della - facebook.com facebook

Complimenti a Carlo Conti, dopo quella che non canta Bella ciao e lo stalker canterino amico di Giorgia, sul palco di Sanremo abbiamo anche Andrea Pucci, quello che fa bodyshaming su Elly Schlein, battute omofobe e finezze varie. È un bel presidente! x.com