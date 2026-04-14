Funerali Fabio Ascione le lacrime di madre fratelli e amici | Aveva tanti sogni

Si sono svolti oggi i funerali di Fabio Ascione, il giovane di 20 anni ucciso alle prime luci dell’alba del 7 aprile davanti a un bar di Ponticelli. La cerimonia è stata accompagnata da lacrime e ricordi di madre, fratelli e amici, che hanno ricordato il ragazzo come una persona con molti sogni nel cassetto. La salma è stata accompagnata fino alla chiesa tra commozione e momenti di dolore.

Lacrime e ricordi per il funerale di Fabio Ascione, il 20enne ucciso alle 5 di mattina del 7 aprile davanti a un bar di Ponticelli. Centinaia di persone all'esterno e all'interno della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. “Un bravo ragazzo, un lavoratore, un sognatore”. Ripete questo chi lo conosceva.🔗 Leggi su Napolitoday.it Fabio Ascione, concessi i funerali in chiesa: fatale un colpo partito per errorePotrebbe essere stato un tragico errore a costare la vita a Fabio Ascione, il 20enne ucciso il 7 aprile tra via Carlo Miranda e le cosiddette “Case... Per Fabio Ascione funerali pubblici a Ponticelli: la Questura cambia ideaLa Questura autorizza i funerali pubblici per Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni incensurato ucciso a Ponticelli il 7 aprile.