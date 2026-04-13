Funerali di Fabio Ascione il comitato anticamorra | Napoli non si abitui all'idea di dover piangere vittime innocenti

Si sono svolti oggi i funerali di Fabio Ascione, con una delegazione del Comitato anticamorra presente alla cerimonia. Dopo l’approvazione ufficiale per l’organizzazione dei funerali, il gruppo ha affermato che è necessario intervenire con azioni concrete per influenzare la formazione delle giovani generazioni. La questura ha autorizzato l’evento, che si è tenuto nel rispetto delle normative vigenti. I partecipanti hanno espresso dolore e solidarietà durante la cerimonia.

Il Comitato anticamorra per la legalità dopo il placet per i funerali di Fabio Ascione: "Serve azione concreta che vada a incidere sulla crescita delle nuove generazioni".🔗 Leggi su Fanpage.it I funerali vietati per Fabio Ascione e il peso diverso delle vittime innocenti a NapoliQuando sotto il fuoco della criminalità cade un ragazzino innocente che a 20 anni fa già duri turni di lavoro e nel fine settima si concede l'unico... “Mangio un cornetto e torno”: l’ultima telefonata di Fabio Ascione, ucciso a PonticelliIl 20enne raggiunto da un colpo di pistola nel "Parco di Topolino"; tra le ipotesi quella dello scambio di persona: stava rincasando dopo un turno di... Temi più discussi: Ventenne ucciso a Napoli, Fabio Ascione non era l’obiettivo ma c’è omertà: vietati i funerali; Fabio Ascione è stato ucciso per errore nella guerra tra bande di Napoli, e non avrà neanche un funerale pubblico; Omicidio Fabio Ascione, sospetti su un giovane vicino al clan; Fabio Ascione morto a Ponticelli, 20enne ucciso per un errore dei killer: Fuggito il vero obiettivo. Napoli, la morte di Fabio Ascione: arriva l'ok ai funerali pubblici del ragazzo ucciso a PonticelliSi terranno domani, martedì 14 aprile, i funerali di Fabio Ascione, il ventenne ucciso la scorsa settimana a Ponticelli. Alla luce delle nuove evidenze investigative, da cui emerge che ... ilmattino.it Ponticelli, domani i funerali di Fabio Ascione nella chiesa dei Santi Pietro e PaoloPonticelli, domani i funerali di Fabio Ascione nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Il giovane potrebbe essere stato ucciso per errore ... 2anews.it DOMANI I FUNERALI PUBBLICI DI FABIO ASCIONE - Via libera dalla questura di Napoli per le esequie del ragazzo ucciso a Ponticelli, probabilmente in seguito a uno scambio di persona - facebook.com facebook