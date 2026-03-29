Il Gialappa's Band si prepara a tornare con il suo programma televisivo, il GialappaShow, che riproporrà la sua formula tradizionale di satira e comicità. La trasmissione includerà nuovi personaggi e confermerà alcuni volti noti, tra cui il Mago Forest. La programmazione è prevista con un nuovo allestimento, mantenendo l’irriverenza che ha caratterizzato la serie nel corso degli anni.

( a skanews) – Il GialappaShow torna con una formula che negli anni si è rinnovata mantenendo fede alla sua vocazione; far ridere nel segno dell’irriverenza tra nuovi personaggi e conferme irrinunciabili a partire dal Mago Forest. «Le novità, devi sapere che mi tengono all’oscuro di tutto, perché dicono che se so le cose, non va bene. ci vuole flagranza. Novità tantissime, intanto io sarò il presentatore quest’anno, quindi per il 26esimo anno con la Gialappa, mi si viene mal di testa a pensare, quindi questa mi sembra una bella novità». La Gialappa’s: “Guardate con noi gli Europei di calcio”. guarda le foto Torna il GialappaShow. Il segreto? La spontaneità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Preparate i popcorn: l'irriverenza della Gialappa's Band sta per tornare

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