Svapare? Il rischio è quello di avere i polmoni da popcorn

Un medico ha mostrato una radiografia che lascia poco spazio alle interpretazioni. Un paziente con bronchiolite obliterante, una malattia che un tempo colpiva soprattutto chi lavorava con sostanze nocive, ora si è trovato con i polmoni danneggiati anche senza fumare sigarette. La differenza? La causa potrebbe essere lo svapare. Chi credeva di evitare rischi semplicemente usando il vaporizzatore si sbagliava di grosso.

Chi pensava di scamparla semplicemente perché svapa e non fuma le classiche sigarette sbaglia. A dimostrarlo è una radiografia, mostra dall’infettivologo Matteo Bassetti sui social, di un malato di bronchiolite obliterante, un tempo malattia professionale. «Li vedete quei segni? Sono gli effetti delle sigarette elettroniche », spiega il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, mostrando le piccole macchie bianche nei polmoni, «polmoni da popcorn». Il pericolo degli aromi. Perché popcorn? Perché la bronchiolite obliterante se la prendevano gli operai esposti al diacetile, un aroma usato per i popcorn da microonde.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Polmoni Popcorn

Un esperto avverte: i giovani che usano le sigarette elettroniche rischiano gravi danni ai polmoni.

#Polmoni-a-popcorn- Bassetti || Le sigarette elettroniche attirano sempre più giovani, ma un esperto avverte: possono causare danni permanenti ai polmoni.

Ultime notizie su Polmoni Popcorn

