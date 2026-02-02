Il rock&blues degli anni ’60 ’70 e ’80 al Bbq Guys | Euphorica in concerto

Gli Euphorica tornano sul palco del Bbq Guys per una serata dedicata al rock e blues degli anni ’60, ’70 e ’80. La band ripropone i grandi classici del rock n’roll, invitando il pubblico a cantare e divertirsi con i loro pezzi preferiti. Un appuntamento che richiama gli amanti della musica dal vivo e dei suoni vintage.

Gli Euphorica tornano al Bbq Guys, per un'altra serata di musica dal vivo, tra grandi classici del rock n'roll, pezzi da ascoltare e da cantare insieme. La band palermitana ripercorre la storia del rock attraverso le canzoni più iconiche degli anni '60, '70 e '80, questa volta magistralmente.

