Stupida sfortuna di Fulminacci conquista Affari tuoi | cosa accadrà al brano durante la trasmissione

Durante la trasmissione Affari tuoi, la canzone “Stupida sfortuna” di Fulminacci è stata protagonista, diventando il sottofondo dei pacchi rossi. La musica ha accompagnato le fasi del gioco, creando un collegamento tra l’esibizione e il format televisivo. La scelta della canzone ha attirato l’attenzione degli spettatori, che l’hanno riconosciuta immediatamente.

Certe canzoni sembrano nate per la radio. Altre per i viaggi in macchina. Stupida sfortuna, invece, sembra nata per quei dieci secondi di silenzio assoluto in cui uno studio televisivo trattiene il fiato. Da quando il brano di Fulminacci è entrato nella colonna sonora di Affari tuoi, l'apertura dei pacchi rossi non è più solo un momento di tensione: è diventata una piccola scena cinematografica. Nel game show più imprevedibile della TV italiana, ogni pacco può cambiare tutto. Ma è durante l'apertura dei pacchi rossi — quelli simbolicamente più "pericolosi" — che l'atmosfera si fa elettrica. Non come semplice sottofondo, ma come commento emotivo.