Finge suicidio minaccia infermieri e medici toglie il braccialetto elettronico e scappa via dall' ospedale

Un uomo di 34 anni di Maddaloni ha subito un arresto a Caserta dopo aver simulato un suicidio, minacciato infermieri e medici, e poi sferrato calci e pugni a chi cercava di bloccarlo. Durante l’episodio, si è tolto il braccialetto elettronico e ha tentato di scappare dall’ospedale. La polizia è intervenuta rapidamente e lo ha bloccato prima che potesse allontanarsi. L’uomo era in cura presso il reparto psichiatrico e aveva già tentato di evadere in passato.

La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto un uomo di 34 anni, originario di Maddaloni, resosi responsabile di evasione domiciliare, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni ai danni di personale sanitario. L'uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati contro il patrimonio commessi nello scorso anno nell'area napoletana. Nella giornata di ieri è stato trasportato con ambulanza presso il nosocomio di Marcianise, dopo aver dichiarato di aver ingerito un numero consistente di pastiglie nel tentativo di suicidio. Dopo i primi accertamenti, che ne attestavano il buono stato di salute, l'uomo ha iniziato a minacciare e aggredire fisicamente gli operatori sanitari.