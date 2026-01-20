Sanità pubblica la grande malata Medici in fuga e mancano infermieri | Il servizio rischia di morire

Il Servizio sanitario nazionale italiano affronta una fase critica, con medici in fuga e una carenza di infermieri che mette a rischio la qualità delle prestazioni. La situazione solleva preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine del sistema, che potrebbe perdere le sue fondamenta se non vengono adottate misure adeguate. La sfida è garantire un’assistenza efficace e sostenibile per tutte le persone che ne hanno bisogno.

Brescia, 20 gennaio 2026 – " Il timore? Che il Servizio sanitario nazionale muoia per consunzione ". Tra liste d'attesa, carenza di personale, scarsa programmazione, risorse insufficienti, il rischio è, in effetti, alto, come ha spiegato Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), all' Ordine dei medici di Brescia, dove ha presentato il suo libro "Il Ssn un amore tutto italiano". "La difficoltà maggiore – spiega – riguarda il numero dei professionisti: manca un piano Marshall per migliorare l'attrattività per i medici che, oggi, scelgono di andare all'estero o, comunque, di non lavorare nel pubblico.

