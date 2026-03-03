Atalanta il ko con il Sassuolo ha aperto per Fubal la classifica di marzo

L’Atalanta ha perso contro il Sassuolo, risultato che ha determinato la posizione di Fubal nella classifica di marzo. La classifica di febbraio si è ormai consolidata e il podio è definito. Mercoledì 4 marzo si svolge l’andata delle semifinali di Coppa Italia. La partita tra le due squadre è stata l’ultima prima dell’interruzione prevista nel calendario.

I PRONOSTICI. È chiuso il podio di febbraio. Mercoledì 4 marzo si gioca l’andata delle semifinali di Coppa Italia. L’Atalanta perde con il Sassuolo e interrompe momentaneamente la propria scalata in classifica, ma la sfida di Reggio Emilia è importante in ottica Fubal perché dà il via a una nuova classifica mensile, quella di marzo. Dopo il ko coi neroverdi, si torna subito in campo: domani c’è l’andata della semifinale di Coppa Italia con la Lazio. Volete fare il vostro pronostico e provare a scalare le classifiche per puntare a uno dei bellissimi premi in palio? Partecipare al concorso è gratuito. È sufficiente registrarsi - con email, password e nickname - su fubal. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.