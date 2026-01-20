L'Atalanta ha interrotto la serie positiva a Pisa, aprendo nuovi scenari in vista delle prossime sfide. Con l'introduzione di Fubal, gli appassionati possono seguire pronostici affidabili e aggiornati per le partite di Champions e altri incontri importanti. La stagione si avvicina alla fase decisiva, con classifiche ancora aperte e gennaio che si avvicina alla conclusione, rendendo ogni risultato determinante.

I PRONOSTICI. Champions e partite che valgono doppio. Classifiche aperte e il mese di gennaio in chiusura. L’Atalanta non riesce a dare continuità alle tre vittorie consecutive maturate contro Roma, Bologna e Torino: nell’anticipo contro il Pisa arriva solo un pareggio, 1-1. La stagione prosegue e così anche Fubal. Domani si torna in campo, c’è la Champions League e alla New Balance Arena di Bergamo è atteso l’Athletic Bilbao. La partita coi baschi è importantissima per il cammino nella competizione dei ragazzi di Palladino e anche in ottica concorso essendo la terz’ultima di gennaio. Ma per Fubal ha un peso enorme la gara successiva, quella con il Parma, in programma domenica: penultima del mese, ma speciale, quindi un pronostico da non sbagliare, perché i punteggi saranno raddoppiati e avranno un peso decisivo nell’assegnazione dei premi di gennaio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’Atalanta frena a Pisa, ora con Fubal può cambiare tutto

L’Atalanta vince, Fubal ora entra nella fase decisiva - La classificaL’Atalanta ottiene una vittoria importante contro il Cagliari, segnando un passo decisivo nella stagione.

