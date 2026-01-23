Giuseppe Rinaldi è il nuovo comandante dei carabinieri di Limena

Il 23 gennaio, Giuseppe Rinaldi ha assunto il ruolo di comandante della stazione dei Carabinieri di Limena, succedendo a Luca Vecchio, trasferito a Camposampiero. Rinaldi, maresciallo ordinario, assume così la guida della stazione locale, continuando a garantire il servizio e la sicurezza nel territorio. Questo cambio di comando rappresenta un momento di continuità nell'attività dell'Arma nel comune di Limena.

Cambio della guardia al vertice della stazione carabinieri di Limena. Da oggi, 23 gennaio, il maresciallo ordinario Giuseppe Rinaldi è ufficialmente il nuovo comandante, succedendo al maresciallo maggiore Luca Vecchio, contestualmente trasferito al comando della stazione di Camposampiero.

