ruba in un supermercato e minaccia il personale e gli agenti a como denunciato un 48enne

A Como, un uomo di 48 anni ha rubato nel supermercato e ha minacciato il personale e gli agenti intervenuti. L’uomo è stato poi denunciato per resistenza, minacce e violazione del divieto di avvicinamento. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando il ladro ha cercato di scappare con la merce senza pagare, creando scompiglio tra i clienti e gli addetti alla sicurezza.

Una denuncia per resistenza, violenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e minaccia: questo il bilancio dell'intervento della Polizia di Stato di Como avvenuto ieri pomeriggio. Un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato segnalato per comportamenti molesti e minacciosi all'interno di un supermercato cittadino, dove avrebbe anche tentato di farsi pagare della merce da una dipendente. L'uomo, senza fissa dimora ma residente a Como, è stato inoltre trovato in violazione di un provvedimento DACUR che gli vietava l'accesso a una vasta area della città. Panico in un supermercato di Como L'identificazione e la reazione dell'uomo Le accuse e la violazione del DACUR Il contesto: precedenti e misure di prevenzione Panico in un supermercato di Como L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una Volante è intervenuta in viale Recchi a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa di Como.

