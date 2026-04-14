Frosinone Fabio Abballe morto per malore improvviso a 63 anni era collaboratore scolastico del Conservatorio Licinio Refice

A Frosinone, un collaboratore scolastico di 63 anni è deceduto a causa di un malore improvviso. La notizia si è diffusa dopo che i soccorsi sono stati chiamati sul posto, ma purtroppo non sono riusciti a salvarlo. Nessun segnale di avvertimento era stato rilevato prima dell’evento, che ha colto di sorpresa colleghi e familiari. La sua scomparsa ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Fabio Abballe stroncato da un malore improvviso a 63 anni: nessun segnale premonitore e soccorsi inutili, dolore tra Isola del Liri e Frosinone Fabio Abballe, storico collaboratore scolastico del Conservatore Licinio Refice di Frosine, è morto a 63 anni per un malore improvviso oggi, 3 marzo,.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Frosinone, Fabio Abballe morto per malore improvviso a 63 anni, era collaboratore scolastico del Conservatorio Licinio Refice Frosinone, Graduation Concerts di Primavera al Conservatorio “Licinio Refice”Con l’arrivo della primavera, il Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone – presieduto dal Prof. Frosinone, Al Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone al via il Master di I Livello in “Concertazione e Direzione di Ensemble Didattici”Il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone annuncia l’attivazione, per l’anno accademico 2025/2026, del Master di I Livello in “Concertazione e...