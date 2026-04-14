Frontale violento a Cunevo cinque donne in pronto soccorso

Lunedì 13 aprile a Cunevo si è verificato un incidente stradale tra due auto lungo la Provinciale 67. Nell’impatto sono rimaste ferite cinque donne, che sono state portate in pronto soccorso. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiarita, e le autorità stanno svolgendo i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Nessuna informazione sulle condizioni delle ferite è stata diffusa al momento.

È di cinque donne ferite il bilancio dell’incidente stradale che ha coinvolto due auto nella mattinata di ieri, lunedì 13 aprile, a Cunevo, sulla Provinciale 67. Lo schianto è avvenuto intorno alle 10:45 e si è verificato per la precisione in via don Pierino Paoli. In fase di chiarimento l’esatta.🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Incidente frontale in via Amendola, 5 feriti trasportati in pronto soccorso Violento frontale fra due auto: due donne e una ragazzina finiscono in ospedaleUn grave scontro fra due auto rende necessario l'arrivo dei soccorsi e, alla fine, due donne e una ragazzina vengono portate in ospedale. Violento frontale sulla SS42 del Tonale: tre feriti gravi trasportati in codice rosso all’ospedale di Cles. #Trentino #Trento #Cronaca #Inevidenza x.com Ponsacco, 11 aprile 2026 – Violento e pericoloso incidente questo pomeriggio a Ponsacco in via Gramsci alle 14 e 11, dove si è verificato un frontale tra due auto. I due conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati al Pronto Soccorso dal 118 intervenut - facebook.com facebook