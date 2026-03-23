ROVIGO - Cinque persone sono rimaste ferite sabato sera, poco dopo le 20.30, in seguito a un violento scontro frontale avvenuto lungo viale Amendola, poco prima della rotatoria della bretella Merlin, uno dei punti più trafficati dell’asse che collega il capoluogo a Lendinara. A scontrarsi sono state due auto: un’Audi grigio chiaro e una Volkswagen Polo grigio scuro con targa straniera. L’impatto, per cause ancora in fase di accertamento, è stato frontale e ha coinvolto complessivamente cinque persone, tutte rimaste ferite. I SOCCORSI Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco, il personale del Suem 118 con tre ambulanze e la polizia locale, che ha eseguito i rilievi e gestito la viabilità. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente frontale in via Amendola, 5 feriti trasportati in pronto soccorso

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