Un’indagine condotta dall’area verifiche e antifrode dell’UADM Lazio 3 di Civitavecchia ha portato alla scoperta di un sistema di evasione IVA nel settore dei motocicli. L’operazione ha portato al sequestro di somme per un totale di oltre 580 mila euro, sottratti alle casse dello Stato attraverso uno schema fraudolento. La scoperta si inserisce in un’azione più ampia di contrasto alle frodi fiscali nel settore.

Un’indagine dell’area verifiche e antifrode dell’UADM Lazio 3 di Civitavecchia ha smascherato un sistema di evasione IVA nel settore dei motocicli che ha sottratto oltre 580 mila euro alle casse dello Stato. La società coinvolta, attiva nel commercio di motoveicoli, ha orchestrato una frode basata su acquisti intracomunitari per un valore superiore a 2,6 milioni di euro tra il 2019 e il 2024. Il meccanismo della cartiera e lo schema carosello. L’attività illecita si poggiava sulla figura del cosiddetto missing trader, ovvero un soggetto interposto che agiva come cartiera. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’impresa acquistava sistematicamente motocicli da fornitori situati in altri Paesi dell’Unione Europea beneficiando del regime di non imponibilità IVA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode sui motocicli: smascherato schema IVA da 580.000 euro

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