Il commercialista che ha rubato 2,2 milioni di euro ad anziani e disabili

Un commercialista di 64 anni è stato coinvolto in un procedimento legale relativo a un prelievo illecito di oltre 2 milioni di euro. Secondo le risultanze, l’indagato avrebbe sottratto denaro destinato a pensionati e persone con disabilità, e le accuse formulatesi nei suoi confronti sono relative a peculato. La vicenda si è conclusa con una condanna che ha portato a una condanna a oltre cinque anni di reclusione.

Maurizio Nostro, 64 anni, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi di reclusione, la pubblica accusa aveva chiesto 5 anni e 6 mesi: in primo grado e con rito abbreviato gli sono state riconosciute responsabilità in merito al reato di peculato, mentre è stato assolto dalle accuse di rifiuti di atti d'ufficio, falso in atto pubblico e autoriciclaggio. Nostro è stato inoltre condannato a risarcire con 54mila euro una delle vittime, con 10mila euro l'Ordine dei commercialisti, altri 350mila euro per le pratiche sui procedimenti fallimentari. Maurizio Nostro è il commercialista bresciano finito in manette con l'accusa di aver indebitamente sottratto circa 2,2 milioni di euro dai conti correnti dei clienti che seguiva, in particolare anziani e disabili, ma anche aziende in procedura fallimentare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

