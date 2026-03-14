Sesso lui a letto con l’App | l’aiuto digitale che allunga i tempi dell’amore

Un nuovo strumento digitale sta entrando nelle camere da letto: si tratta di un’app per smartphone progettata per aiutare gli uomini a prolungare la durata dei rapporti sessuali. Questa tecnologia viene utilizzata da alcuni uomini durante l’intimità, offrendo un supporto che mira a migliorare l’esperienza. L’uso dell’app si sta diffondendo tra chi cerca un aiuto pratico senza ricorrere a metodi tradizionali.

(Adnkronos) – Sotto le lenzuola con un alleato digitale: l'App per smartphone che può aiutare lui a durare più a lungo. Progettata per affrontare le cause psicologiche alla base dell'eiaculazione precoce, secondo i dati di uno studio, che viene presentato in occasione del Congresso degli urologi europei, l'applicazione può "migliorare significativamente la vita sessuale e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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