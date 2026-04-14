Frisbee – una storia d’amore debutta al Comunale di Russi

Sabato 18 aprile alle ore 21.00 debutta in anteprima al Teatro Comunale di Russi lo spettacolo Frisbee – una storia d’amore, la nuova produzione firmata dal collettivo Spazio A Teatro. Si tratta di un lavoro originale, nato all’interno del percorso di ricerca artistica della compagnia, che porta.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Al centro della storia (ispirata a una storia vera) Il coraggio di un pastore sardo che, per amore della propria terra, lancia una sfida a un palazzinaroLa vita va così di Riccardo Milani ha conquistato il pubblico con un incasso di quasi 7 milioni di euro, posizionandosi tra i maggiori successi...

Story 2000 e Tutta Riccione al Peter: un’epoca che fatto la storia e una grande storia d'amoreDue venerdì di marzo consecutivi da non perdere al Peter Pan Club di Misano Adriatico: venerdì 20 è in programma la serata History, mentre per...