Hellden primo singolo in arrivo per Ghost Record

Hellden debutta con il singolo “Cyrcles”, in uscita a metà febbraio. La band firma con Ghost Record e presenta il suo primo brano, che farà parte dell’EP di debutto attualmente in fase di registrazione. Un’opportunità per ascoltare un sound fresco e originale, in un contesto musicale in evoluzione.

Gli Hellden firmano per Ghost Record e pubblicheranno a metà Febbraio il primo singolo "Cyrcles" che verrà incluso nell'Ep di debutto in fase di registrazione. Gli Hellden sono un trio alternative metal nato nel 2025 formato da musicisti con esperienze pregresse nel settore. Lo stile mischia i classici suoni Heavy moderni all'uso di Synth. Line Up: Ivan Fusco – BassoVoce (Arsea, The Trip, Stylodrama) Luca Femia- Chitarra (Burning Rome) Alessandro Crea – Batteria (Mowy)

