Questa mattina parte un gruppo di giornalisti di Internazionale per un viaggio in Marocco. L’obiettivo è scoprire come i ritmi tradizionali si mescolano alla creatività contemporanea nel paese. Partono con curiosità e voglia di raccontare storie di un luogo che unisce il passato e il presente in modo sorprendente.

La nuova destinazione dei viaggi di Internazionale è il Marocco: viaggeremo dal 22 al 28 giugno con Catherine Cornet, giornalista arabista, collaboratrice di Internazionale. Nata a Marsiglia, ha studiato arte islamica e scienze politiche alla School of oriental studies di Londra e insegna arte e culture contemporanee del mondo arabo a Sciencespo Paris e all’università americana di Roma. In compagnia di scrittori, artiste e fotografi marocchini, ci guiderà nella comprensione del Marocco contemporaneo attraverso il suo mondo creativo e culturale. Il Festival ospita inoltre il Forum dei diritti umani che, nella sua dodicesima edizione, è dedicato al tema “Mobilità umana e dinamiche culturali”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Viaggio in Marocco, tra ritmi tradizionali e creatività contemporanea

Approfondimenti su Viaggio Marocco

Mercoledì 17 dicembre, Musijam ospita un evento musicale dedicato al Natale, con una serata ricca di suoni e colori.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Relax to Desert Bloom Modern Oriental Ambient Music

Ultime notizie su Viaggio Marocco

Argomenti discussi: Donnavventura Reporter Experience, il viaggio si conclude tra Thailandia e Marocco; 5 idee per una vacanzetta al caldo a febbraio, senza andare troppo lontano e senza spendere un botto; Migliori eSIM da usare in Marocco (febbraio 2026); Le cose non dette, intervista a Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini.

Donnavventura Reporter Experience, il viaggio si conclude tra Thailandia e MaroccoRTL 102.5 è stata compagna di viaggio della nuova edizione di Donnavventura, ogni sabato mattina una delle nostre inviate ha svelato anticipazioni e dietro le quinte del docu-reality ... rtl.it

Fuga di primavera in Marocco: tra medine, kasbah, Sahara e strade da percorrereLa stagione dei colori, del clima mite e della luce radente disegna un itinerario che attraversa città imperiali, architetture di terra cruda e paesaggi desertici, con soste dedicate ai sapori e alla ... quotidiano.net

Durante il nostro viaggio in camper lungo la costa atlantica del Marocco, ci siamo spostati da Aglou Plage a El Ouatia, seguendo strade panoramiche che costeggiano l’oceano. Lungo il percorso abbiamo scoperto villaggi come Mirleft, con le sue spiagge perf - facebook.com facebook