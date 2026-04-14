La french manicure, uno degli stili più riconoscibili per le unghie, è apprezzata da chi preferisce un look semplice e raffinato. Recentemente, sono state proposte nuove varianti per aggiornare la tradizionale lunetta bianca, senza stravolgere le caratteristiche distintive di questa tecnica. Le alternative includono diverse forme, colori e dettagli che mantengono l’eleganza originale, offrendo opzioni diverse per chi desidera un tocco di novità senza perdere l’aspetto classico.

La french manicure è uno degli stili più iconici e famosi per le unghie, soprattutto per chi ama un’ estetica clean, discreta e raffinata. A lungo andare però anche un evergreen può risultare prevedibile, e viene naturale desiderare una variazione che non stravolga l’insieme ma lo renda più attuale. È qui che entrano in gioco le reinterpretazioni della lunetta, capaci di rinfrescare il classico senza tradirne lo spirito. Le versioni “primaverili” della french manicure. Una delle alternative più immediate è sostituire il bianco con colori neutri ma meno scontati: beige lattiginosi, rosa cipria, giallo burro, lilla e verde prato, perfette per mantenere un effetto sofisticato ma più morbido.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - French manicure rivisitata: nuove idee per sostituire la vecchia lunetta bianca

La manicure più trendy della primavera 2026 è la mini french colorataLa manicure da avere per l'inizio della primavera 2026? La french mini e colorata: ecco come realizzarla.

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