La manicure più trendy della primavera 2026 è la mini french colorata

Per la primavera 2026, la manicure più in voga è la mini French colorata. Questa tendenza consiste in una versione ridotta della classica French, arricchita da tonalità vivaci e moderne che si adattano alla stagione. Gli esperti di nail art suggeriscono di abbinarla a look freschi e casual, rendendo il tutto più giocoso e attuale. La tecnica prevede l’utilizzo di colori brillanti sulla punta delle unghie, mantenendo la base naturale.

La manicure da avere per l'inizio della primavera 2026? La french mini e colorata: ecco come realizzarla. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Unghie di primavera: la mini french manicure colorata è la nail-art destinata a diventare viraleMinimal ma super chic, con basi lattiginose e lunette sottilissime nei colori pastello o nelle nuance più intense, è la manicure che presto vedremo... Leggi anche: La manicure della primavera 2026 è orange Una raccolta di contenuti su La manicure più trendy della primavera... Temi più discussi: Unghie verde menta e pistacchio: la manicure più chic e fresca della primavera 2026; Unghie primavera 2026, 15 idee di tendenza da provare. FOTO; 7 idee manicure colorate per la Primavera 2026; Come fare le unghie con fantasia cerbiatto, dolce tendenza nail art per la primavera 2026. Le manicure più trendy di Sanremo 2025, dal french metallico di Elodie ai cuori dei Coma_CoseIl dettaglio glamour che non manca nei look di Sanremo 2025? La manicure. Elodie con french metallico, California dei Coma_Cose con i cuori, Rose Villain con smalto nude: ecco tutte le nail-art più ... fanpage.it Quando la manicure diventa opera d’arte: la nail-art più trendy del momento è quella scultoreaQuali sono le manicure più trendy (e Instagrammabili del momento)? Quelle scultoree che sembrano essere vere e proprie opere d’arte: ecco com’è nata la mania. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel ... fanpage.it Blerta Celibashi e il principe Leka II di Albania sono convolati a nozze. Per il suo grande giorno la sposa ha optato per un beauty look romantico e immancabilmente regale. Dal make-up all'acconciatura passando per la manicure, eccolo nel dettaglio x.com Cloud Dancer, una nuance soffice e cremosa, scelta da Pantone come colore dell'anno 2026, conquista anche il mondo delle manicure. Ecco perché sceglierla - facebook.com facebook