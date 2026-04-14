Fratello del Papa e fedele di Trump | il profilo del veterano MAGA

Recentemente, le dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti hanno portato all’attenzione Louis Martin Prevost, noto per essere fratello del Papa e sostenitore di Trump. Prevost è un veterano che ha espresso pubblicamente le sue opinioni riguardo a temi politici e sociali. La sua figura ha attirato l’attenzione dei media, collegandosi sia alla famiglia del Pontefice sia all’ambito politico americano.

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riportato sotto i riflettori la figura di Louis Martin Prevost, fratello maggiore del Pontefice Leone XIV. L’ex militare della Marina statunitense è tornato al centro del dibattito americano per il suo legame con il movimento MAGA e per le sue posizioni conservatrici, che lo pongono in netto contrasto con l’orientamento progressista del fratello. Dal servizio nella Marina alle polemiche sui social. Nato nel 1951, il primogenito della famiglia ha costruito un percorso lontano dai corridoi vaticani. Dopo aver frequentato un liceo agostiniano e aver conseguito il diploma nel 1969, Prevost ha scelto la carriera nelle forze armate, prestando servizio per anni nella Marina degli Stati Uniti fino al pensionamento come veterano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fratello del Papa e fedele di Trump: il profilo del veterano MAGA Chi è Louis Prevost, il fratello Maga del Papa che piace a Trump. Dai post contro a Biden alla foto nello Studio OvaleRoma, 13 aprile 29026 – Prevost, una famiglia cattolica con il cuore a stelle e strisce. Trump attacca Papa Leone ma elogia il fratello Louis: “È Maga e ha capito tutto, Leo no!”Il presidente Donald Trump torna a criticare Papa Leone XIV, affiancando alle sue parole anche un giudizio positivo sul fratello Louis Prevost: “Lui... Trump: “Vi dico una cosa sul fratello del Papa…Altro… - facebook.com facebook Qualcuno avrà il coraggio di replicare a questo attacco del miserabile Trump al Papa Qui siamo in un clima da lotta per le investiture 2.0 dove un potere (ultra)temporale vuole prendere il sopravvento sullo spirituale. Il riferimento al fratello del Papa è da 'divid x.com