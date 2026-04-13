Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto commenti critici nei confronti di Papa Leone XIV, evidenziando alcune differenze con il fratello Louis Prevost, che invece riceve un giudizio positivo. Mentre Trump definisce Louis come “tutto MAGA”, le sue parole nei confronti del papa sono di critica, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa presa di posizione. La dichiarazione è stata resa pubblica attraverso i canali ufficiali del presidente.

Il presidente Donald Trump torna a criticare Papa Leone XIV, affiancando alle sue parole anche un giudizio positivo sul fratello Louis Prevost: “Lui è tutto MAGA”, scrive. Nel post pubblicato su Social Truth, definisce il pontefice “troppo debole” e “pessimo sulla politica estera”, facendo riferimento alle sue posizioni contro la guerra, in particolare sul dossier Iran. Nello stesso messaggio però, introduce un confronto diretto: “Preferisco di gran lunga suo fratello Louis, perché è ‘tutto’ MAGA. Lui ha capito tutto, Leo no!”. Trump ha poi condiviso anche un’immagine generata con l’intelligenza artificiale in cui si associa al Messia. Le parole di Trump su Louis Prevost.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump attacca Papa Leone ma elogia il fratello Louis: “È Maga e ha capito tutto, Leo no!”

Trump contro Papa Leone sulla politica estera, critiche dal Venezuela all'Iran: "Meglio il fratello, è Maga"Donald Trump ha attaccato Papa Leone XIV definendolo “debole” sulla politica estera e troppo vicino alla sinistra radicale.

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