Vacanze amare a Roma lasciano l' auto vicino a piazza di Spagna e spaccano il finestrino | Ci hanno rubato tutto

Anna, 27enne di Nola, ha vissuto un weekend a Roma che si è trasformato in un incubo dopo che i ladri hanno rotto il finestrino della sua auto parcheggiata vicino a piazza di Spagna. La ragazza ha scoperto il danno e il furto di tutti gli oggetti lasciati all’interno quando è tornata all’auto, dopo aver passato alcune ore in centro. La scena che ha trovato è stata devastante: vetri rotti e niente più nel veicolo.

Il racconto di Anna, vittima assiema al fidanzato e ad un'altra coppia di un furto in pieno giorno. "Non è possibile che in pieno giorno nel Centro Storico di una città come Roma i ladri possano agire così impunemente". Un weekend a Roma con una coppia di amici. A rovinare loro la vacanza, i ladri. A raccontare quanto accaduto al nostro giornale è Anna, 27enne di Nola, comune della provincia di Napoli, vittima dell'ennesimo furto, con danneggiamento del finestrino della macchina lasciata in sosta per qualche ora di giorno a due passi da Piazza di Spagna, in pieno Centro Storico. Il furto, l'ennesimo a Roma con la medesima modalità, è avvenuto nell'arco temporale compreso tra le 13:30 e le 17:00 di domenica 15 febbraio.🔗 Leggi su Romatoday.it Ancora scontri Ice-manifestanti a Minneapolis. Una donna tirata fuori dall'auto a forza: gli agenti spaccano il finestrino e tagliano la cintura A Minneapolis, a una settimana dall’omicidio di Renee Good, si registrano nuovi scontri tra manifestanti e agenti dell’Ice. Mateta alla Juve: «Ci hanno abbandonato!». Attaccante più vicino ai bianconeri? Le parole di Glasner non lasciano più dubbi Il trasferimento di Mateta alla Juventus torna al centro dell’attenzione, con il tecnico del Crystal Palace Glasner che ha espresso delusione per la sua situazione attuale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I Cesaroni 5-L'arte di amare su Mediaset Extra - Guida TV. Booking.com, le vacanze amare: nove licenziamenti, tutte donneMilano – Tagli decisi ad Amsterdam si ripercuotono a Milano e Roma, con un’estate amara per lavoratori dietro le quinte del business delle vacanze. La piattaforma olandese di viaggi online Booking.com ... ilgiorno.it Furti e borseggi a Roma, è boom per le vacanze: anche i criminali vanno in vacanza e devono racimolare soldiBoom di furti e borseggi ma anche di arresti. D'altronde pure i criminali vanno in vacanza e per racimolare i soldi per passare un buon Ferragosto, che sia sdraiati al sole in uno stabilimento non ... ilmessaggero.it Ci sono luoghi che insegnano ad amare con semplicità. Il Molise è uno di quelli. Buon San Valentino! . . . #amoresemplice #luoghiveri #italiadiscoprire #viaggilenti #italiasconosciuta #borghitaliani #paesaggiditalia #vivereconlentezza #autenticità #sanvalenti - facebook.com facebook