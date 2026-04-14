Frane e piene dei fiumi | scatta l' allerta gialla per mercoledì 15 aprile

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta gialla per mercoledì 15 aprile, riguardante le zone collinari e montuose della provincia di Parma. Il rischio riguarda frane e piene dei fiumi a causa delle condizioni meteorologiche previste per quella giornata. L'allerta coinvolge specificamente aree della regione dove sono attese precipitazioni che potrebbero influire sul territorio.