Frane e piene dei fiumi | scatta l' allerta gialla per mercoledì 15 aprile
La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta gialla per mercoledì 15 aprile, riguardante le zone collinari e montuose della provincia di Parma. Il rischio riguarda frane e piene dei fiumi a causa delle condizioni meteorologiche previste per quella giornata. L'allerta coinvolge specificamente aree della regione dove sono attese precipitazioni che potrebbero influire sul territorio.
La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo, di colore giallo valida per la collina e montagna Parmense, per la giornata di mercoledì 15 aprile. Per la giornata di mercoledì 15 aprile non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell'allertamento.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Maltempo, frane e piene dei fiumi: scatta l'allerta arancione per l'Appennino ParmensePer la giornata di oggi, sabato 14 febbraio, la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo, che riguarda anche il Parmense.