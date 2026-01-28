Piene dei fiumi e frane oggi a Parma e provincia è allerta gialla

Da parmatoday.it 28 gen 2026

Oggi a Parma e in tutta la provincia si registrano piene dei fiumi e frane. La Protezione Civile ha dichiarato l’allerta gialla a causa delle piogge intense che continuano da giorni. Molte zone sono già sotto osservazione, e le autorità invitano alla massima prudenza. Le precipitazioni previste potrebbero aggravare ulteriormente la situazione.

Allerta meteo gialla nel Parmense per la giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio. L’avviso riguarda il rischio di piene dei fiumi, frane e innalzamenti dei corsi d’acqua minori, a seguito delle precipitazioni diffuse previste su gran parte del territorio regionale. Anche a Parma infatti oggi sono.🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

