Maltempo frane e piene dei fiumi | scatta l' allerta arancione per l' Appennino Parmense

Il maltempo ha provocato frane e allagamenti nei territori dell’Appennino Parmense, costringendo le autorità a emettere un’allerta arancione. La causa principale è la pioggia intensa che ha colpito la zona nelle ultime ore, portando a livelli elevati di fiumi e torrenti. La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha deciso di intervenire, monitorando costantemente la situazione e invitando la popolazione a rispettare le misure di sicurezza.

Per la giornata di oggi, sabato 14 febbraio, la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo, che riguarda anche il Parmense. In particolare per le zone montane e dell'Appennino Parmense l'allerta è di colore arancione per frane, piene dei fiumi e piene dei corsi minori. È di colore giallo per le zone collinari e di pianura. Per la giornata di sabato 14 febbraio sono previste precipitazioni diffuse sul territorio regionale, con accumuli moderati sui rilievi appenninici, che potranno determinare fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti e della fusione del manto nevoso in atto.🔗 Leggi su Parmatoday.it Piene dei fiumi, frane e neve: il 24 dicembre scatta l'allerta arancione nel Parmense Forte maltempo per le festività di Natale, rischio piene dei fiumi e frane: scatta l'allerta arancione per l'entroterra A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per le festività di Natale, l’Emilia Romagna ha emesso un’allerta arancione per l’entroterra, segnalando rischi di piene dei fiumi e frane. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Maltempo in Campania, frana a Vietri: 5 famiglie evacuate. Allerta arancione in Calabria; Comunicazione Italiana; Maltempo nel fine settimana, allerta arancione per frane: ruscelli e torrenti sorvegliati speciali; Neve in montagna e rischio frane anche in collina, allerta piene dei fiumi per la pianura piacentina. Maltempo in Calabria, allerta arancione: frane e fiumi in pienaProsegue l'ondata di maltempo sull'Italia. Oggi venerdì 13 febbraio è allerta arancione in Calabria che, dopo i danni del ciclone 'Harry', si trova, nelle ultime ore, a dover fronteggiare gli effetti ... lamilano.it La rete elettrica Calabria-Sicilia in bilico sulla frana e Sibari teme la piena sugli scaviInondato anche un parco di pannelli solari a Tarsia: attività produttive in ginocchio pure in agricoltura, secondo Coldiretti ... rainews.it Tartufo Running. Toto · Hold the Line. TARTUFO RUNNING® – 17 KM | SKY DÉCOUVERTE Qui lo skyrunning entra nel vivo.17 km su percorsi outdoor e sentieri di montagna, continui e impegnativi, nel cuore dell’Appennino parmense. 17 km – D+ 1.110 m facebook