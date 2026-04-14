Gli ex ostaggi francesi in Iran, Cécile Kohler e Jacques Paris, hanno deciso di rimuovere i loro ritratti dai cancelli del Parlamento. Entrambi erano stati detenuti in Iran e recentemente hanno tolto le immagini che li raffiguravano in quella sede istituzionale. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle tempistiche dell’atto.

Cécile Kohler e Jacques Paris, ex detenuti francesi in Iran, hanno rimosso i giganteschi ritratti che li raffiguravano appesi ai cancelli dell’ Assemblea Nazionale. Le foto erano state collocate all’esterno del Parlamento in segno di solidarietà con la coppia, dopo il loro arresto con l’accusa di spionaggio. Kohler e Paris sono tornati in Francia mercoledì scorso dopo oltre tre anni di detenzione in Iran, a seguito di settimane di trattative con Teheran. La coppia era in vacanza quando è stata arrestata nel maggio 2022 e poi rilasciata dal carcere a novembre. Tuttavia, i due erano rimasti rinchiusi nella sede diplomatica francese a Teheran poiché le autorità iraniane non permettevano loro di lasciare il Paese.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Francia, gli ex ostaggi dell'Iran Cécile Kohler e Jacques Paris rimuovono i propri ritratti dai cancelli del Parlamento

Cécile Kohler e Jacques Paris tornano in Francia: Macron riporta a casa i due francesi detenuti in Iran in vista di un possibile attacco UsaDopo oltre tre anni di detenzione in Iran, Cécile Kohler e Jacques Paris sono in viaggio verso la Francia.

Gli ultimi due ostaggi francesi trattenuti in Iran sono arrivati in Francia dopo 4 anni – Il videoI francesi Cécile Kohler e Jacques Paris sono arrivati mercoledì 8 aprile in Francia.