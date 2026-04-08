Gli ultimi due ostaggi francesi trattenuti in Iran sono arrivati in Francia dopo 4 anni – Il video

Mercoledì 8 aprile, due cittadini francesi sono tornati in Francia dopo essere stati trattenuti in Iran per quasi quattro anni. I due erano stati arrestati e detenuti nella prigione di Evin con accuse di spionaggio, e negli ultimi tempi erano stati posti agli arresti domiciliari. La loro partenza dall’Iran è avvenuta ieri, e il loro arrivo in patria è stato confermato.

I francesi Cécile Kohler e Jacques Paris sono arrivati mercoledì 8 aprile in Francia. Sono partiti ieri dall’Iran, dove erano agli arresti domiciliari dopo essere stati detenuti nella prigione di Evin per quasi quattro anni per accuse di spionaggio. Cécile Kohler, un’insegnante di lettere, e Jacques Paris, un insegnante in pensione, erano stati arrestati il 7 maggio 2022, l’ultimo giorno di un viaggio turistico in Iran. Da allora la diplomazia francese si è attivata per ottenere la loro liberazione, un compito reso più complesso dalle recenti tensioni nel Paese, aggravate dalla guerra scoppiata il 28 febbraio. Dopo la visita all’Eliseo i due insegnanti hanno ringraziato i giornalisti e lo Stato Francese per are lottato per la loro liberazione. 🔗 Leggi su Open.online

Cécile Kohler e Jacques Paris tornano in Francia: Macron riporta a casa i due francesi detenuti in Iran in vista di un possibile attacco UsaDopo oltre tre anni di detenzione in Iran, Cécile Kohler e Jacques Paris sono in viaggio verso la Francia.

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