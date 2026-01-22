I campi di prigionia dei miliziani dell’ISIS in Siria ospitano circa 45.000 persone, tra ex combattenti, familiari e bambini, distribuiti in quasi trenta strutture. Gestiti dalle forze curde, questi centri rappresentano una questione complessa e delicata, con preoccupazioni crescenti riguardo a possibili evasioni e alla gestione di detenuti estremamente pericolosi.

Sono quasi trenta, con oltre 45mila detenuti, fra ex combattenti, familiari e bambini: li gestivano le forze curde, ora si temono evasioni Quando nel 2019 l'ISIS venne sconfitto nelle aree della Siria che controllava, i combattenti del gruppo e i loro familiari vennero rinchiusi in massa in prigioni e campi di detenzione nel nord-est del paese. Allora i detenuti erano 73mila, oggi in quei centri ce ne sono ancora più di 46mila. Circa 8.500 sono uomini, considerati ex combattenti, ma ci sono anche mogli, parenti e figli: più della metà sono bambini sotto i 12 anni di età. In questi anni quelle prigioni e quei campi sono stati gestiti dai curdi delle Forze democratiche siriane (SDF), che fino a qualche giorno fa controllavano la regione, il Rojava, in maniera autonoma.

© Ilpost.it - Che cosa sono i campi di prigionia dei miliziani dell’ISIS in Siria

In Siria ci sono stati scontri intorno a due prigioni con miliziani dell’ISISIn Siria, tensioni tra le forze curde e il governo si sono intensificate dopo scontri presso due prigioni contenenti miliziani dell’ISIS.

Scontri in Siria intorno a due prigioni: alcuni miliziani dell’ISIS sarebbero tornati in libertàNella regione nord-orientale della Siria, si sono verificati scontri intorno a due prigioni che ospitano numerosi miliziani dell’ISIS.

