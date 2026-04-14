A Roma, nelle vicinanze di via Giovanni Stefano Roccatagliata, si svolge la storia di una famiglia che ha deciso di mantenere la privacy, evitando esposizioni pubbliche e soffermandosi sul rapporto tra un uomo e la madre, che lo ha cresciuto con rigore. La vicenda si svolge tra le radici romane e le decisioni di conservare la riservatezza, lontano dallo sguardo dei media e dell’opinione pubblica.

A Roma, tra le strade che circondano Via Giovanni Stefano Roccatagliata, si intreccia la storia di una famiglia che ha scelto la riservatezza come scudo contro la frenesia del mondo dello spettacolo. Francesco Chiofalo, nato il 1° maggio 1989, ha costruito la propria identità mediatica su un terreno lontano dai riflettori dei genitori, figure radicate in professioni tradizionali e lontane dalle logiche del business dell’intrattenimento. Le radici romane tra edilizia e gestione ricettiva. Dietro la maschera dell’influencer e personal trainer si cela un nucleo familiare composto da persone comuni, con percorsi professionali solidi e distinti....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Francesco Chiofalo: tra il rigore della madre e le radici romane

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#FrancescoChiofalo a #Belve confida di voler diventare Sindaco di Roma. Tra gli ospiti della puntata di Belve che andrà in onda questa sera c’è anche Francesco Chiofalo che, tra le altre cose, ha dichiarato di aver avuto circa 350 relazioni: “Sono stato un po' - facebook.com facebook

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