Francesco Chiofalo prima e dopo | com'è cambiato l'influencer da Temptation Island a oggi

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Chiofalo è stato protagonista di un intervento nella seconda puntata di

Francesco Chiofalo è tra gli ospiti della seconda puntata di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani. In quanti lo ricordano agli esordi a Temptation Island nel 2017? Ecco com'è cambiato negli anni.🔗 Leggi su Fanpage.it

Rosario Guglielmi di Temptation Island in ospedale per un’infezione: “Ho dovuto chiamare l’ambulanza”Momenti di preoccupazione per Rosario Guglielmi, ex protagonista di Temptation Island, trasportato in ospedale nelle scorse ore.

Leggi anche: Claudia Conte fece il provino per Temptation Island prima del caso Piantedosi: “Decideva l’ex per me”

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.