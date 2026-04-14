Francesco Chiofalo prima e dopo | com'è cambiato l'influencer da Temptation Island a oggi
Francesco Chiofalo è stato protagonista di un intervento nella seconda puntata di
Francesco Chiofalo è tra gli ospiti della seconda puntata di Belve, il programma di interviste di Francesca Fagnani. In quanti lo ricordano agli esordi a Temptation Island nel 2017? Ecco com'è cambiato negli anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
Rosario Guglielmi di Temptation Island in ospedale per un’infezione: “Ho dovuto chiamare l’ambulanza”Momenti di preoccupazione per Rosario Guglielmi, ex protagonista di Temptation Island, trasportato in ospedale nelle scorse ore.
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Belve, gli ospiti della seconda puntata: Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo x.com
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