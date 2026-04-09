Claudia Conte fece il provino per Temptation Island prima del caso Piantedosi | Decideva l'ex per me

Un provino di Claudia Conte per Temptation Island è stato scoperto nei verbali di un processo contro un ex imputato, ora assolto da accuse di stalking ed estorsione. La giornalista avrebbe affrontato il provino prima di essere coinvolta nelle vicende legate al ministro Piantedosi. La scoperta apre nuovi dettagli sul passato televisivo della professionista, senza però collegamenti diretti tra l'esperienza in tv e le vicende legali emerse.

Spunta un provino per Temptation Island nel passato di Claudia Conte. Il retroscena sulla giornalista legata al ministro Piantedosi emerge dai verbali del processo contro l'ex Angelo Paradiso, scagionato dalle accuse di stalking ed estorsione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Claudia Conte, dal provino a Temptation Island ai corridoi del potere: il retroscena che spiazzaClaudia Conte e Temptation Island: cosa è successo davvero? Il nome di Claudia Conte continua a rimbalzare tra social, giornali e ambienti...

Claudia Conte e quel provino andato male per Temptation IslandQualche anno fa Claudia Conte ha fatto un provino con il suo ex, Angelo Paradiso, per partecipare a Temptation Island come concorrente: ma la coppia...

Temi più discussi: Viaggi, eventi e spese pagate, l’onnipresente Claudia Conte: Per me parla il curriculum; Claudia Conte, la relazione con Piantedosi e la nomina parlamentare a febbraio: cosa è successo; Chi è Claudia Conte, che ha rivelato di avere una relazione con il ministro Matteo Piantedosi; Blog | Caso Claudia Conte, credo poco alle letture riduzioniste: piuttosto, mi sembra tutto parte di un disegno.

Claudia Conte fece il provino per Temptation Island prima del caso Piantedosi: Decideva l’ex per meSpunta un provino per Temptation Island nel passato di Claudia Conte. Il retroscena sulla giornalista legata al ministro Piantedosi emerge dai verbali del processo contro l’ex Angelo Paradiso, ... fanpage.it

Claudia Conte, spunta il provino a Temptation Island con l'exDa circa due settimane il nome di Claudia Conte affolla social, quotidiani e anche i corridoi di Palazzo Chigi. E in particolare da quando in un'intervista a Money la giornalista di Cassino, Frosinone ... today.it

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. @paolomieli: "Piantedosi resiste in silenzio, Claudia Conte aveva dichiarato il suo amore per lui. In difesa di Conte arriva Francesca Pascale che dice: mi dispiace che a pagare sia Claudia. E' vero, ma è stata lei a rivelare la relazione con il ministro Piantedo x.com