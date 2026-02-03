Rosario Guglielmi di Temptation Island in ospedale per un'infezione | Ho dovuto chiamare l'ambulanza

Rosario Guglielmi, ex protagonista di Temptation Island, è finito in ospedale a causa di un'infezione. È stato lui stesso a raccontare di aver chiamato l’ambulanza, segnando un momento di preoccupazione tra i fan. Le sue condizioni non sono ancora chiare, ma l’intervento è stato rapido e necessario.

Momenti di preoccupazione per Rosario Guglielmi, ex protagonista di Temptation Island, trasportato in ospedale nelle scorse ore. Il volto del reality di Canale 5 ha raccontato sui social il malessere improvviso che lo ha costretto a chiamare l'ambulanza: "Ho avuto mattine migliori".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Temptation Island Rosario Guglielmi Temptation Island, Rosario Guglielmi fidanzato: la reazione di Lucia Ilardo Lucia Ilardo torna a commentare dopo la partecipazione a Temptation Island, affrontando la vicenda che ha coinvolto anche Rosario Guglielmi e il suo rapporto di coppia. Mercedesz Henger racconta la gravidanza difficile: “Ho avuto un’infezione all’appendice, mi sono spaventata” Mercedesz Henger condivide la sua esperienza durante il settimo mese di gravidanza, rivelando una difficile fase caratterizzata da un'infezione all'appendice che l'ha spaventata. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Temptation Island Rosario Guglielmi Argomenti discussi: Rosario Guglielmi di Temptation Island in ospedale per un'infezione: Ho dovuto chiamare l'ambulanza; Uomini e Donne, Alessio Pecorelli fidanzato? Beccato con una ex di Temptation; Vi presentiamo Cristiana, la nuova tronista di Uomini e Donne: cosa sappiamo su di lei; Amici, anticipazioni 25 gennaio 2026: allieva a casa e due nuovi ingressi. Rosario Guglielmi di Temptation Island in ospedale per un’infezione: Ho dovuto chiamare l’ambulanzaMomenti di preoccupazione per Rosario Guglielmi, ex protagonista di Temptation Island, trasportato in ospedale nelle scorse ore ... fanpage.it Temptation Island, Lucia Ilardo commenta le foto di Rosario Guglielmi con un’altra ragazza: Sarei ipocrita se dicessi che…Temptation Island, Lucia Ilardo commenta le foto di Rosario Guglielmi con un’altra ragazza: Sarei ipocrita se dicessi che…. isaechia.it «Sarei ipocrita se dicessi che non mi ha fatto effetto vedere le foto di Rosario con un’altra donna. Non ci sono rimasta male, ero stranita, ma sono riuscita a dire a cuore sincero che gli auguro il meglio. A prescindere da tutto, mi sono resa conto che gli voglio b - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.