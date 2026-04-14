Il 14 aprile, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani ha ospitato Carlo Conti e Francesco Chiofalo. Durante la puntata sono stati anche trasmessi i provini di persone comuni che desiderano partecipare e sedersi sugli sgabelli dello show. La trasmissione si è focalizzata su incontri e prove di partecipanti che cercano di entrare nel mondo dello spettacolo.

Nuovo appuntamento con Belve questa sera, martedì 14 aprile 2026 su Rai 2 e RaiPlay in streaming. Francesca Fagnani è pronta per sfoderare le sue corrosive domande con tre altri ospiti. E dopo la prima puntata di questa nuova stagione, tutta al femminile con le piccanti rivelazioni di Amanda Lear, la vita social di Zeudi di Palma e i racconti dal circoletto di Micaela Ramazzotti, questa sera ci saranno ben due uomini sullo sgabello della trasmissione. Tra gli ospiti di Belve del 14 aprile ci sarà Carlo Conti che ha inevitabilmente parlato del futuro di Sanremo e del passaggio di consegne con Stefano De Martino avvenuto direttamente all'Ariston: “L'ho fatto perché avevo già deciso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Belve gli ospiti di Francesca Fagnani del 14 aprile: Carlo Conti e Francesco Chiofalo

Belve, ospiti del 14 aprile 2026: Francesca Fagnani torna in prima serata con Carlo Conti e non soloLa nuova puntata di Belve, in onda martedì 14 aprile 2026 su Rai 2, promette un’altra serata di confessioni, tensioni e momenti che faranno discutere.

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