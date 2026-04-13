Belve gli ospiti della puntata di domani | Carlo Conti Giulia Michelini e Francesco Chiofalo

Domani sera, alle 21, va in onda la seconda puntata di 'Belve', il programma condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti ci saranno Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo. La puntata prevede interviste e confronti con i personaggi invitati, senza ulteriori dettagli su contenuti o temi trattati. La trasmissione viene trasmessa in prima serata e si può seguire sul canale dedicato.

(Adnkronos) – Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo sono gli ospiti della seconda puntata di 'Belve', il programma di Francesca Fagnani, in onda domani martedì 14 aprile alle 21.20 su Rai 2 e on demand su Raiplay e Disney+. Nei suoi consueti faccia a faccia, la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca, ospiti che sono disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle sue domande chiare, dirette e spesso irriverenti. Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i 'fuori onda' degli ospiti, uno dei momenti più attesi dal pubblico.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Belve, Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo ospitiCarlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo saranno gli ospiti della seconda puntata di Belve e risponderanno alle temutissime domande di...

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