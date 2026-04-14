Francesco Chiofalo a Belve | L’occhio azzurro fa principe azzurro Puntavo a essere sofisticato invece è venuto fuori una specie di cartone animato

In un’intervista a Belve, Francesco Chiofalo ha parlato apertamente delle sue esperienze con gli interventi estetici, affermando di averli fatti talmente tanti da aver perso il conto. Ha anche commentato il suo aspetto, dicendo che il suo occhio azzurro gli ricordava un principe azzurro, ma invece il risultato finale lo ha paragonato a un personaggio di cartoni animati. L’ex volto di Temptation Island e La Pupa e il Secchione ha condiviso alcuni dettagli sulla sua immagine.

Si parte dalle questioni sentimentali e sessuali. «Quando le hanno chiesto quante relazioni ha avuto, lei ha detto: famo trecentocinquanta». La replica: «E sono stato un po’ parsimonioso!». Poi rilancia, spingendo ancora più in là il registro: «Mi chiamano Chiofalo il nero e non per il colore della pelle. diciamo che sono esuberante da quel punto di vista!». Quando il discorso scivola sulle ex, dichiara: «So’ convinto che se faccio un gesto me le ripiglio!». Poi si entra nel rapporto con il corpo e con l’immagine. Un paio di anni fa, Chiofalo si è sottoposto alla cheratopigmentazione, l'operazione chirurgica che gli ha permesso di avere un «nuovo» paio di occhi azzurri, come altri membri della sua famiglia.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Francesco Chiofalo a Belve: «L’occhio azzurro fa principe azzurro. Puntavo a essere sofisticato, invece è venuto fuori una specie di cartone animato» Belve anticipazioni, Francesco Chiofalo prossimo sindaco di Roma?Appuntamento questa sera con Belve, tra gli ospiti Francesco Chiofalo che regalerà con Fagnani un'intervista molto divertente ABelveospiti di questa... Francesco Chiofalo chi è, l’ex volto di ‘Temptation Island’ ospite a Belve(Adnkronos) – Francesco Chiofalo sarà ospite questa sera, martedì 14 aprile, a Belve.