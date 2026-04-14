Francesco Chiofalo è stato ospite del programma televisivo condotto da Francesca Fagnani, dove ha parlato di vari aspetti della sua vita. Durante l’intervista ha affrontato temi come le sue esperienze con interventi chirurgici, la questione del suo organo genitale e il suo coinvolgimento in politica. Le sue risposte, spesso spontanee e senza filtri, hanno attirato l’attenzione per la sincerità e i momenti che alcuni definiscono sopra le righe.

Francesco Chiofalo, ospite di Francesca Fagnani a Belve, si racconta in un’intervista irresistibile, sopra le righe a tratti surreale tra strafalcioni e risposte dalla sincerità disarmante. Sul fronte sentimentale e sessuale Fagnani incalza: “Quando le hanno chiesto quante relazioni ha avuto, lei ha detto: famo trecentocinquanta ” e Chiofalo precisa in stile Manuel Fantoni di Verdone:” E sono stato un po’ parsimonioso!” e continua: “ mi chiamano Chiofalo il nero e non per il colore della pelle.diciamo che sono esuberante da quel punto di vista! ”. Quando Fagnani lo punge sulle ex, lui chiude così: “So’ convinto che se faccio un gesto me le ripiglio!”.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - FRANCESCO CHIOFALO A BELVE: IL PENE XL, LA CHIRURGIA, LA DISCESA IN POLITICA

“Quanti interventi di chirurgia estetica ho affrontato? Ho perso il conto. Orecchie, naso, zigomi e denti… Sembra che c’ho una tazzina di latte in bocca”: Francesco Chiofalo a BelveTra le novità, per così dire, di questa stagione di Belve, c’è quella di chiamare personaggi che suscitano polemiche sui social.

Belve, Carlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo ospitiCarlo Conti, Giulia Michelini e Francesco Chiofalo saranno gli ospiti della seconda puntata di Belve e risponderanno alle temutissime domande di...